JLo non guida da 25 anni e il fidanzato le regala una Porsche

Il 24 luglio scorso Jennifer Lopez ha compiuto 50 anni e ha organizzato un party stellare in quel di Miami. Musica, balli, fuochi d'artificio... e regali pazzeschi. Soprattutto quello che è arrivato dal suo fidanzato Alex Rodriguez. L'ex giocatore di baseball si è preparato con largo anticipo per stupire la sua donna con un pensiero speciale. E ha anche registrato un video per testimoniare il suo impegno.

Una vera e propria sorpresa, JLo non se lo sarebbe mai aspettato. Nel filmato vediamo sia i preparativi del regalo che la consegna, con tanto di benda agli occhi. "C'è molta pressione perché il compleanno di Jennifer sarà il 24 luglio e stiamo pensando a cosa prenderle. Cosa prendi a qualcuno che ha tutto? Devi essere creativo", dice Alex.

Poi l'idea di regalarle una macchina, anzi una Porsche! Ma "ironia è che non ha mai guidato negli ultimi 25 anni". E così Alex ha fatto. Quando le ha consegnato la decappottabile, la cantante ha esclamato: "Oh mio Dio devo guidare? Non ho mai guidato una macchina come questa. Non ho mai guidato una macchina, punto". Ma niente panico... JLo con qualche incertezza si siede al posto del guidatore e parte. Mentre il fidanzato si tiene ben saldo alla cintura di sicurezza.