Emma Marrone, ecco il video di “Io sono bella”

Emma Marrone torna in scena e lo fa con un pezzo davvero potente, “Io sono bella”. Com’è ormai noto, il brano è stato composto per lei da Vasco Rossi e dal testo la mano del grande rocker si sente eccome, così come si sente l’intervento di Dardust che si è occupato della produzione.

Questa canzone, insomma, ha tutte le carte in regola per diventare una hit. Nel frattempo, oggi è stato lanciato anche il video che di sicuro farà impazzire i fan: nella clip, infatti, Emma appare più sexy che mai, non a caso in poche ore il video ha già registrato oltre 18mila visualizzazioni.

In una recente intervista per TV, Sorrisi e Canzoni, Emma ha raccontato di essersi trovata subito in sintonia con Vasco Rossi, dopo un po’ di timidezza iniziale. La cantante salentina, inoltre, ha rivelato di avere in mente un grande progetto per il prossimo anno: il 25 maggio 2020 vorrebbe festeggiare, infatti, i suoi primi 10 anni di carriera con un concerto evento all’Arena di Verona per la gioia di tutti i fan.