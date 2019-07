Tutto Esaurito: ecco il video del raduno 2019!

Anche nel 2019, i fan di Tutto Esaurito hanno organizzato un raduno per salutare il capitano Marco Galli e tutta la ciurma prima della pausa estiva del programma!

I primi ascoltatori sono arrivati proprio all'inizio della puntata e tra scherzi, canti in onore del capitano, foto e tanta tanta allegria, hanno seguito la diretta proprio da sotto gli studi di Radio 105.

Come ogni anno il nostro Boris Mantova è sceso tra i fan per farli interagire durante la diretta, insieme a Paolo Corazon e ad Andreino Galli. Immancabile la sfida tra i due, a colpi di barzellette e canzoni cantate insieme al pubblico, come anche il momento musicale dei Masa.

Gli Esauriti hanno anche potuto incontrare gli altri: Ylenia, Pizza, la Betty, Mitch, Max Maddy e Fabio Liuzzi sono scesi alla fine della diretta per salutare i loro fedeli ascoltatori e per realizzare la foto di rito del raduno.

Guarda il video per rivivere i momenti del raduno del 2019 di Tutto Esaurito!