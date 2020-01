Questo video ha fatto 1 milione di visualizzazioni: mostra un fantasma

Il video che state per vedere si commenta da solo. La telecamera posta nella stanza di un bimbo riprende qualcosa che non dovrebbe esserci. Si vede chiaramente, infatti, un fantasma che cammina indisturbato accanto al lettino del piccolo. Il fatto è successo a Detroit a una giovane coppia di genitori che, vedendo il filmato sono rimasti terrorizzati.

Il piccolo, durante il passaggio del fantasma, si alza dal suo lettino, si mette in piedi e inizia a guardare in direzione della losca figura. Che si sia accorto di qualcosa? Se guardi il video d'ora in poi crederai all'esistenza dei fantasmi.