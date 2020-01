L'emozionante omaggio del Milan a Kobe Bryant: il video commovente

Lo stadio San Siro si è fermato per un attimo, durante la partita tra Milan e Torino, valida per i quarti di finale di Coppa Italia. Tutti in piedi per dare l'ultimo saluto al campione NBA Kobe Bryant, tragicamente scomparso in un incidente in elicottero. Con lui la figlia adolescente, un'amica della ragazza e i genitori. Una vera e propria tragedia che ha sconvolto il mondo intero.

È così che il Milan, di cui Kobe era tifoso, con tutti i presenti alla partita, ha voluto omaggiare una grande star. Sul maxischermo giravano le foto dell'atleta e in sottofondo accompagnate da "Who wants to live forever" dei Queen e dall’hashtag #SempreKobe. A bordo campo era presente una maglietta con la scritta “Bryant 24”. Un momento davvero commovente.

