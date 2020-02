Insultato in campo perché cinese, baby calciatore riceve un regalo dal Milan

Un giovane calciatore di 13anni è stato insultato in campo durante una partita del campionato giovanissimi 2006 tra l'Idrostar e l'Ausonia solo perché cinese. L'episodio è accaduto a fine gennaio a Cesano Boscone.

Francesco Lin ha raccontato che durante la partita un avversario gli avrebbe detto: "spero che ti venga il virus come nei mercati in Cina". Una umiliazione che il giocatore non è riuscito ad ignorare e, in lacrime, ha chiesto all'allenatore di uscire dal campo e di essere sostituito.

Per dare una risposta forte a questi episodi di discriminazione, che con lo sport non hanno nulla a che fare, il Milan (squadra del cuore di Francesco) ha deciso di regalare un sogno al baby calciatore. Francesco è stato invitato al Meazza, dove ha visitato gli spogliatoi, ha incontrato i suoi idoli e ha ricevuto una maglietta del Milan con il numero che indossa nella sua squadra, il 9.

Il video della giornata speciale di Francesco Lin è stato postato anche sulla pagina Facebook ufficiale del Milan, accompagnato da una didascalia: "L'ignoranza va combattuta con l'amore e con una bella partita di calcio. Francesco è uno di noi".