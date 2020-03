Lo spot francese che ironizza sulla pizza al coronavirus: è sdegno

Groland Le Zapoï, trasmissione satirica di Canal+ in Francia, ha mandato in onda uno spot davvero di cattivo gusto. Nella clip si vede un pizzaiolo italiano (o almeno così vogliono far credere) che impasta e inforna una pizza mentre tossisce e starnutisce per l'influenza. Una volta pronta, tira fuori la pizza dal forno e la infetta con uno uno sputo. In sottofondo si sente: "Questo spettacolo è offerto dalla pizza Corona. La nuova pizza italiana che farà il giro nel mondo". Lo sketch ironizza, in maniera poco divertente, sugli ultimi fatti relativi all'emergenza Coronavirus in Italia.

Subito è arrivata la polemica e lo sdegno da parte delle istituzioni italiane e da tutti i cittadini. È mai possibile che si possa scherzare su una cosa del genere. "Raccapricciante: così invece si denigra un intero Paese", ha replicato il Ministro dell'Agricoltura. Davvero uno scivolone di cattivo gusto che a portato poi a delle scuse e alla sua cancellazione dal palinsesto televisivo.

Se siete facilmente impressionabili, vi consigliamo di non guardare il video.