Coronavirus: i napoletani "si abbracciano" cantando insieme dal balcone

A Napoli la tristezza dovuta alla distanza fisica (imposta come misura necessaria per contrastare la diffusione del contagio del nuovo coronavirus) si combatte cantando.

Nelle scorse ore è diventato virale un video girato nella zona di via Duomo che riprende decine di cittadini che cantano insieme, ognuna dal proprio balcone di casa, sulle note di "Abbracciame" (il brano di Andrea Sannino).

A quanto pare, sarebbe stato un cittadino a cominciare a cantare e in tanti si sarebbero uniti a lui. Il video, che mostra questa nuova forma di aggregazione nata spontaneamente, è diventato virale.

In tantissimi hanno seguito questo primo esempio e in poco tempo sui social hanno cominciato a circolare decine di video di flash mob sonori simili al primo, girati anche in altre città della Campania, da Napoli a Salerno, sulle note di diverse canzoni, tra cui l’inno di Mameli e Terra Mia di Pino Daniele.

