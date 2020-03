Ferma la giornalista per strada e poi la bacia: arrestato ad Anversa

Per le strade di Anversa, in Belgio, è successo un fatto tanto bizzarro quanto inquietante. Una giornalista era in diretta tv per aggiornare sulla situazione Coronavirus. Per questo si trovava al centro di una piazza, dove passava pochissima gente. A un certo punto, in telecamera spunta un ragazzo, sorridente che saluta. La giornalista imbarazzata, risponde al saluto e continua la sua diretta. Ma a un certo punto, il tizio si avvicina e la bacia sulla guancia.

Sul volto della ragazza si disegna una vena di imbarazzo, ma anche di preoccupazione. In questo momento delicato per il mondo intero sono vietati i baci e gli abbracci. L'uomo è stato successivamente individuato e arrestato. Guarda con i tuo occhi quello che è successo.