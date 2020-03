Coronavirus, il messaggio dell'Italia agli altri Paesi: "Preparatevi così"

Il canale Youtube "A THING BY" ha condiviso un video che raccoglie le testimonianze degli italiani a 10 giorni dall'inizio della quarantena, misura estrema decisa dal Governo per contrastare il contagio da Covid-19.

Ad una serie di persone in quarantena di età diverse è stato chiesto di registrare il messaggio che, col senno di poi, avrebbero voluto ricevere solo 10 giorni prima per prepararsi a tutto questo e, magari, per adottare subito misure utili per fermare il contagio. In tanti hanno redarguito se stessi per aver sottovalutato la cosa.

Le clip sono state montate insieme. Ciò che ne è venuto fuori è un vero e proprio messaggio ai cittadini degli altri Paesi. Un invito ad agire subito e a prendere sul serio ciò che sta accadendo.

Il video, pubblicate sul canale Youtube, ha già ottenuto oltre 6 milioni di visualizzazioni. E la speranza è che si diffonda ancora di più e più rapidamente per consentire a tutti di prepararsi e mettersi al sicuro.

(Credits: Youtube/A THING BY)