A Napoli la Tombola si fa sul balcone: il video esilarante

A Napoli c'è una grande tradizione, quella della Tombola. Non è importante che non sia Natale, la città partenopea è pronta a giocarci anche in primavera. E, soprattutto, durante l'emergenza sanitaria che non ci permette di uscire di casa e riunirci tutti intorno a un tavolo. Ed ecco che la creatività e genialità dei napoletani diventa un modo di contrastare la noia in casa: arriva la Tombola sul balcone, con tutti i condomini di un palazzo.

Il gioco non cambia, cambia solo la modalità un cui viene eseguito. Il video fa vedere benissimo come si svolge. C'è un signore che tiene il tabellone ed enuncia i numeri attraverso un megafono. Tutti gli inquilini hanno le loro cartelle. Non si capisce bene come verificare le eventuali vincite, ma una cosa è certa... il divertimento è assicurato.

