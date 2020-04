Lo sfogo (lecito) di un lavoratore di un supermercato: "Non dovete venire 2 volte al giorno"

Un lavoratore di un supermercato a Palermo non ce la fa più e si sfoga davanti all'ingresso con le persone in fila per entrare. "Manteniamo le distanze. Siete pregati di venire una volta ogni tre giorni, c’è gente che viene ogni giorno e non va bene. Un collega a Messina è positivo, noi non siamo burattini, non ci tutela nessuno. Mettete le protezioni". Inizia così lo sfogo dell'uomo.

Il lavoratore ha fatto presente alle persone che lo stavano ascoltando che bisognerebbe fare la spesa una volta ogni tre giorni - se non una volta a settimana - e non ogni giorno, a volte anche due volte al giorno. Chi lavora nei supermercati è particolarmente esposto, deve per forza uscire di casa e la paura è tanta. L'uomo, inoltre, ha mostrato alla folla gli scontrini, che segnano 6/7 euro di spesa, ribadendo l'importanza di uscire di casa il meno possibile e quindi rifornirsi per più giorni.

