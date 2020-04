L'andamento del contagio spiegato da Angela Merkel conquista i social

La cancelliera Angela Merkel, nel corso di una conferenza stampa, ha spiegato con parole semplici e chiare l’andamento del contagio da coronavirus in Germania e l'impatto che questo potrebbe avere sul sistema sanitario tedesco.

La Markel ha spiegato che l'appiattimento della curva di contagio è fondamentale per non sovraccaricare il sistema sanitario. La cancelliera ha parlato a tal proposito di indice di contagio (che al momento in Germania è classificato come R1, ovvero ogni persona ne contagia un'altra), spiegando in termini numerici chiari i possibili effetti di un aumento e di quanto anche il minimo cambiamento di questo indice possa impattare negativamente.

Per evitare che questo accada, spiega la Merkel, è fondamentale poter monitorare e tracciare un soggetto infetto ed avere massima consapevolezza dei sistemi di protezione per limitare le restrizioni.

Il discorso della cancelliera, che è riuscita a spiegare chiaramente una questione così complessa, è stato apprezzato e condiviso moltissime volte sui social, tanto da diventare trending topic anche fuori dalla Germania.