Questo è il primo video caricato su YouTube (che oggi compie 15 anni)

Oggi non potremmo vivere senza YouTube, vedere e caricare video è diventata ormai un'azione quotidiana. Ma ve lo siete mai chiesto qual è stato il primo filmato caricato sulla piattaforma? Ve lo diciamo noi: si chiama "Me at the zoo" ed è stato condiviso da Jawed Karim, alle ore 20:27 del 23 aprile 2005.

Dura solo 18 secondi ed è stato girato di fronte al recinto degli elefanti allo zoo di San Diego. Jawed dice poche parole e si gira di continuo a vedere gli animali. "La cosa più cool da dire è che questi ragazzi hanno una proboscide molto lunga. Veramente molto lunga".

Il video oggi compie 15 anni. La piattaforma, invece, ha qualche mese in più: è stata fondata, infatti, il 14 febbraio del 2005. Nel tempo si è evoluta fino a diventare la rete di contenuti multimediali più grande al mondo.