Questo filo magico permetterà di controllare la musica del cellulare direttamente dalle cuffie

È un filo magico, una sorta di treccia, che permetterà di controllare la musica del cellulare direttamente dalle cuffie. Si chiama I/O Braid e il team di esperti di Google ci sta lavorando da qualche tempo. Siamo ancora in una fase di sperimentazione e sviluppo, non sappiamo se raggiungerà mai il mercato, ma il filo sta già facendo parlare di sé.

I/O Braid è un'interfaccia tessile e può essere collegata a qualsiasi device elettronico. La treccia è formata da fibre ottiche e da filati conduttori, in grado di rilevare tutti i movimenti che la mano può esercitare. Ha una sensibilità di precisione del 94% e siamo ancora in fase di sviluppo, per cui si potrebbe migliorare anche questo aspetto. Con I/O Braid possiamo aumentare il volume, tornare indietro, cambiare playlist, tutto toccando semplicemente la treccia magica.

Google sta continuando la fase di sperimentazione e già sta pensando ai possibili campi di applicazione del filo magico.