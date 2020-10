Non può vedere il figlio in ospedale così il padre balla nel parcheggio per farlo divertire

La storia che stiamo per raccontarvi è commovente. Un ragazzo di 14 anni è in ospedale: a inizio pandemia gli è stata diagnosticata una leucemia linfocitica acuta. Il ragazzo, di nome Aiden, ogni martedì si sottopone ad un trattamento contro il cancro. A fargli compagnia e a fornire al giovane tutto il supporto psicologico di cui ha bisogno c'è la madre: può entrare solo un genitore per volta, a causa delle restrizioni delle visite dovute al Covid19.

Ma il padre Chuck non lascia la sua famiglia da sola e, anche se può essere presente fisicamente nella stanza con suo figlio, si mette nel parcheggio della struttura sanitaria e balla per far divertire il ragazzo.

Aiden lo guarda dalla finestra e imita le sue mosse... e ballano insieme. Il video mostra come padre e figlio siano uniti nonostante le distanze.