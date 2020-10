Il video del discorso di Giuseppe Conte a Palazzo Chigi: le parole in merito al nuovo Decreto

"Dobbiamo evitare di far ripiombare il nostro Paese in un lockdown generalizzato", è con queste parole che Giuseppe Conte fa il punto stampa sulle misure di contrasto e contenimento contenute nel Dpcm del 13 ottobre 2020.

Dopo l'approvazione del nuovo decreto, il capo di Governo spiega i punti contenuti nello stesso. L'intento è quello di dare una visione chiara sullo stato emergenziale e indicare tutte le misure prese al fine di contenere i contagi da Covid-19.

La curva epidemiologica sta risalendo, è per questo motivo che il premier (insieme ai Ministri e al Comitato Tecnico Scientifico) ha stilato una serie di comportamenti da seguire e ha raccomandato a tutti di tenere l'attenzione molto alta: non siamo ancora usciti dall'emergenza.

I locali, i ristoranti, i bar, le pasticcerie chiuderanno a mezzanotte. Non si potrà più servire da asporto dopo le ore 21, a meno che non ci sia il servizio al tavolo. A casa, si raccomanda di non fare feste con più di 6 persone e di tenere la mascherina in presenza di persone non conviventi. Queste sono solo alcune delle disposizioni approvate. Conte, inoltre, si è espresso anche in merito all'economia: gli indici sono buoni, siamo in ripresa.

Qui il video integrale della conferenza stampa a Palazzo Chigi.