La nostra Diletta sarà la co-protagonista del nuovo film di Alessandro Siani

E c'è la conferma diretta di Alessandro: Diletta Leotta sarà presente nel suo nuovo film!

"Ci ha colpito il suo ottimismo ma anche il suo profumo", scherza Alessandro, che qui racconta altre piccole curiosità su Diletta e sul film, attualmente in preparazione in un set romano.

La pellicola uscirà nelle sale italiane nel Natale 2021.

Ascoltate l'intervista a 105 Take Away per scoprire tutti i dettagli!