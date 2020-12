Ecco cosa ha ripreso un iPhone precipitato da un aeroplano (senza rompersi)

Cosa potrebbe accadere ad uno smartphone che precipita da un aeroplano in volo a centinaia di metri di quota? A questa domanda può rispondere Ernesto Galiotto, il documentarista Brasiliano protagonista di questa incredibile storia.

Galiotto era su un aeroplano per effettuare delle registrazioni su una spiaggia a Cabo Frio, a Rio De Janeiro, per uno dei suoi progetti. Ad un certo punto, però, un colpo di vento gli ha portato via l'iPhone che stava reggendo con una sola mano, facendolo precipitare nel vuoto.

Come ha raccontato ai microfoni di G1, il documentarista, che era convinto di aver preso per sempre il suo smartphone, è riuscito a recuperare il telefono diverse ore dopo grazie all'app Trova il Mio iPhone.

Ma la cosa più straordinaria è che, salvo qualche graffio, lo smartphone era ancora integro e perfettamente funzionante e aveva anche registrato il volo mozzafiato: «È successa una cosa che se la racconti a qualcuno non ci crede» ha affermato Galiotto.