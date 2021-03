C’è una donna nuda nascosta tra i cespugli fioriti

Non si tratta di una mitomane che va a spasso nuda per i giardini, ma di un’opera d’arte vera e propria. L’artista è Jörg Düsterwald e quello che fa è davvero particolare. Realizza una sorta di camouflage artistico sui corpi di modelle nude per mimetizzarle totalmente nel paesaggio paesaggio prescelto.

Il lavoro è certosino e il risultato sorprendente. Voi avevate notato la donna dipinta di fiori lilla prima che si muovesse spuntando dal cespuglio?

L’obiettivo potrebbe essere fondere la bellezza umana con quella della natura, ma il processo è invece molto artificioso. Le modelle vengono sottoposte a lunghe sessioni di body painting che possono durare anche ore. L’artista ha attentamente studiato il paesaggio e sa dove andrà a posizionare la modella. Finita la preparazione bisognerà trovare e lo scatto perfetto. Ormai Jörg Düsterwald è famoso in tutto il mondo per questa particolare forma d’arte che ha sfruttato anche per marketing e pubblicità. Le vere eroine rimangono le modelle che restano nude per ore e ore a farsi dipingere per poi letteralmente scomparire di fronte alla camera. Lavoro non adatto a personaggi particolarmente egocentrici.