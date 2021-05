Amazon inventa l’AmaZen: una stanza per scaricare lo stress del lavoro

Il leader mondiale dell’e-commerce è da sempre al centro di critiche per le condizioni di stress in cui vertono i suoi dipendenti: ritmi di lavoro altissimi e poca elasticità di fronte alle normali esigenze dei lavoratori. Amazon ora prova a sistemare la sua immagine con un’iniziativa se non altro singolare: uno sgabuzzino zen per sfogarsi. Cioè se non miglioriamo le condizioni dei lavoratori, diamo loro almeno la possibilità di chiudersi in uno stanzino e insultare i capi. Si chiama AmaZen ed è un mini stanzino fonoassorbente dove puoi chiuderti se la giornata sta prendendo una brutta piega e farti una pausa distensiva. Dentro si trova un pc su cui è possibile selezionare un video da guardare tra centinaia di clip di mindfulness, il tutto sotto un soffitto dipinto con le sfumature del cielo. L’iniziativa fa parte del programma WorkingWell («lavorare bene») nata per fornire al personale americano «attività fisiche e mentali, esercizi di benessere e supporto per un’alimentazione sana». Peccato che il piccolo sgabuzzino incastrato tra gli scatoloni non sia stato un grande successo, almeno a giudicare dalla reazione dei social. Il colosso ha postato un video di presentazione di AmaZen su Twitter, ma ha dovuto velocemente rimuoverlo perché sommerso dalle critiche. Nel video la voce dell’ideatrice della “stanza dello sfogo” , spiega: «durante i turni i dipendenti possono visitare le ZenBooth e guardare brevi video con attività di benessere facili da seguire, tra cui meditazioni guidate, affermazioni positive, scene rilassanti con suoni». Fatichiamo a immaginare le affermazione positive dei dipendenti chiusi in quel piccolo loculo nel centro del magazzino. Nel frattempo spopolano i video di satira legati al box dello sfogo, il migliore è quello che riprende alcune scene di Futurama; ecco da dove arriva l'idea.