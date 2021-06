Lascia l’auto davanti all’ingresso di un terreno, gliela portano via con la scavatrice

I contadini inglesi non vanno tanto per il sottile, soprattutto un certo Robert Hooper. Quando ha trovato un utilitaria argento parcheggiata sul vialetto d'accesso alla sua fattoria a Barnard Castle, nella contea di Durham ha decisi di vendicarsi con le maniere forti: si è messo alla guida della sua scavatrice e l’ha rimossa. Reazione un tantino esagerata? Apparentemente sì, ma non conosciamo i precedenti. Pare che il parcheggiatore abusivo fosse solito combinarne di tutti i colori al contadino e che usare la scavatrice sia stata l’unica soluzione per vendicarsi una volta per tutte. Il video è stato pubblicato su Snapchat da un tale Elliott Johnson e il filmato documenta la scena: un uomo protesta mentre il contadino alla guida della ruspa prende l’auto e la solleva facendola poi rotolare, a niente sono valsi i calci e le proteste contro la scavatrice. Lezione imparata: mai fare arrabbiare un contadino inglese.