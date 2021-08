Il Titanic potrebbe sparire per sempre

A lanciare l’allarme sono stati i ricercatori di OceanoGate: il relitto della nave affondata oltre un secolo fa si sta deteriorando troppo in fretta e presto potrebbe scomparire. Lo dimostrano le foto e i video registrati dagli studiosi durante una spedizione per documentare lo stato attuale del transatlantico che affondò nel 1912 causando la morte di moltissimi passeggeri. I ricercatori si sono spinti fino a 3800 metri sotto il livello del mare con un'attrezzatura speciale per poter filmare in 4k a quella profondità.

Se pensiamo alle immagini lussuose che abbiamo visto nel film Titanic che ci racconta come appariva la nave all’epoca, è davvero impressionante. La missione Titanic Survey ha prodotto ore di riprese per tenere vivo almeno il ricordo e poter continuare a studiare quel l'imbarcazione eccezionale.