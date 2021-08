I pompieri salvano anche alcuni gattini dal palazzo distrutto di torre dei Moro

Un piccolo miracolo, a 24 ore dall’incendio di via Antonini i vigili del fuoco sono riusciti a portare in salvo due gatti rimasti intrappolati nell’edificio distrutto dalle fiamme. Nella notte un altro micio era stato salvato, in un video si vedono i pompieri che raggiungono l’appartamento in cui era rimasto il micio, grazie a un’autoscala, lo prendono e lo mettono in una borsetta per riconsegnarlo al padrone che ringrazia ripetutamente i vigili. Nessuna vittima umana è andata perduta dunque nell'incendio, ma molti animali domestici erano presenti all'interno del palazzo e non tutti ce l’hanno fatta. Non si sa quanti di essi siano rimasti intrappolati tra le fiamme. Oltre al danno materiale di aver perso la casa, per molti abitanti del palazzo si aggiunge anche il dolore della perdita degli animali da compagnia, scomparsi in maniera terribile.