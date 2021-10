Facebook cambia nome: si chiamerà Meta

Durante l’evento Facebook Connect, l’AD del social network più famoso al mondo ha annunciato che la sua azienda cambierà nome e si chiamerà Meta; il logo sarà un simil simbolo dell’infinito. Attenzione, i social network rimarranno con i loro nomi originali, ma a cambiare sarà la realtà aziendale che li unisce. Facebook, Messenger, Whatsapp, Instagram e Oculus rimarranno intatti con la loro identità. Il nome segna di fatto un cambio di direzione verso la costruzione del metaverso: una sorta di realtà virtuale che vive attraverso internet, "l'evoluzione dell’internet mobile” per cui Facebook ha investito 10 miliardi di dollari. Una ventata di aria fresca che serve anche a ripulire il nome ormai “sporcato” da diverse polemiche e attacchi, soprattutto negli ultimi anni. Il più recente scandalo che ha coinvolto Facebook è stato quello causato dalle rivelazioni di Frances Haugen, la data scientist ex dipendente del colosso di Zuckerberg che ha poi deciso di denunciare l’azienda accusandola di comportamenti immorali; secondo la Haugen Facebook sarebbe stata in parte responsabile delle rivolte contro i musulmani che l’anno scorso hanno causato decine di morti in India. L'ex dipendente ha inoltre trafugato una serie di documenti che mettono a dura prova la credibilità mediatica dell’azienda di Zuckerberg. In quest’ottica un cambio nome cade a fagiolo.