Tom Holland e Francesco Totti a spasso per la città eterna in occasione dell’uscita di Uncharted

Non capita tutti i giorni di vedere una coppia così bizzarra: Francesco Totti e Tom Holland; il primo campione di calcio e simpatia, il secondo giovane attore già famosissimo per la sua interpretazione di Spiderman. I due si sono ritrovati a Roma per girare un video di promozione per la pellicola Uncharted, uscita il 17 febbraio nelle sale italiane, vede proprio Tom Holland come protagonista. Chi meglio di “er pupone” può fare da Cicerone della nostra capitale? Nessuno; insieme hanno visitato il Mitreo del Circo Massimo, le Mura Aureliane di Porta San Sebastiano, che hanno lasciato l’attore a bocca aperta e poi hanno fatto tappa al Campidoglio. Solo un assaggio dell’immenso patrimonio storico-artistico romano, ma con una raffinata selezione dei luoghi meno battuti dal grande turismo.

A condire il video con un pizzico di irriverenza romanaccia ci ha pensato l’ex capitano della Roma che è riuscito a farsi capire da Holland a suon di “daje”, espressione che il protagonista di Uncharted ha fatto sua. Il video si chiude in sala: Totti e Holland si godono in anteprima Uncharted, adattamento cinematografico dell'omonimo videogioco. in una sala deserta per la proiezione riservata organizzata da Sony Pictures, Warner Bros ed Entertainment Italia in collaborazione con DigitalBit, di cui Totti è ambassador. “Voglio mostrarti il mio film - dice Holland a Totti- non è impressionante come Roma, ma spero ti piaccia”. “Daje”, conclude l’ex capitano della Roma.