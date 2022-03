Il mantello dell’invisibilità esiste davvero

Tutti noi abbiamo sognato almeno una volta di essere invisibili. Una startup sta cercando di rendere questo sogno realtà. Si chiama Invisibility Shield Co. e ha presentato il loro prodotto su Kickstarter: un’idea innovativa perché sfrutta una griglia di lenti di precisione che rimbalzano in diagonale su ambo i lati una buona parte della luce riflessa dal soggetto verso un punto lontano dall'osservatore. Le lenti sono orientate verticalmente così da rendere molto più luminoso ciò che è lontano dal punto di osservazione. Non ha bisogno né di batterie né di elettricità. Nasce come un metodo per "Intrattenere gli amici e nascondersi dagli amici", dicono i fondatori ne infatti è ancora imperfetto; se l’oggetto da nascondere è troppo vicino al “mantello”, non funziona perfettamente. Ne esistono due formati, quello piccolo pari a da 310 x 210 mm e quello grande da 950 x 650 mm. Per ora ne hanno confezionati 25, ma mirano a produrne altri grazie al finanziamento e ad abbassare così i costi di produzione e vendita al pubblico. Cosa fareste voi se poteste davvero avere un mantello dell'invisibilità?