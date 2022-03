Scoperti 5000 pianeti fuori dal Sistema Solarenon

La Nasa festeggia un traguardo importantissimo per gli amanti del cielo e oltre: sono 5000 i paesi alieni al Sistema Solare scoperti fino ad ora. I primissimi tre tra questi pianeti furono scoperti nel 1992, intorno ad una stella di neutroni che emette lampi di radiazione elettromagnetica. Gli ultimi che hanno fatto segnare il record sono invece recentissimi, aggiunti all’archivio il 21 marzo 2022, quando ne sono stati inseriti ben 65. I pianeti trovati sono molto diversi tra loro: pianeti rocciosi (come la nostra Terra), giganti gassosi più grandi di Giove, ma anche pianeti con caratteristiche diverse da quelle dei pianeti che conosciamo. Alexander Wolszczan, il primo autore dello studio che annunciò la scoperta dei primi esopianeti 30 anni fa, è sicuro che prima o poi incapperemo in forme di vita aliena: "Secondo me, è inevitabile che troveremo prima o poi vita da qualche parte, più probabilmente di tipo primitivo. È solo questione di tempo”.