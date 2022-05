Giappone: paga 15mila euro per travestirsi da cane di razza

Un uomo ha pagato 15mila euro per diventare un cane. Almeno per sembrarlo, grazie a un costume davvero realistico. Un giapponese di nome Toko-San si è fatto fare un costume da 2 milioni di yen (circa 15mila euro) per travestirsi da border collie, la sua razza di cane preferito. Per riuscire nell'impresa ha chiamato in causa diversi specialisti e coinvolto un'agenzia professionale specializzata in costumi cinematografici. Con il costume indosso l’uomo ha poi registrato una serie di video in cui dà la zampa e compie alcuni semplici esercizi da cane.

“Ho voluto diventare un Collie perché rappresenta le mie dimensioni reali e poi i Collie sono i miei cani preferiti. Grazie a loro sono riuscito a coronare il mio sogno”, ha spiegato Toko-San. Il risultato del video è a tratti divertente e a tratti inquietante. Le clip condivise dall'uomo su Youtube hanno raccolto centinaia di migliaia di visualizzazioni da tutto il mondo. L’obiettivo di Toko-San è quello di esercitarsi e imparare a muoversi come un vero cane per essere irriconoscibile. In effetti a guardare il video, sembra un grosso cane e non un giapponese spendaccione!