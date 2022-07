Elodie e l’amore per Marracash “Io sono innamoratissima, sicuramente”

"Marracash è la persona che amerò di più in tutta la mia vita. Un prossimo fidanzato non sarà contento di questo? Tanto non sarà mai all'altezza". Elodie, si è lasciata andare a confessioni importanti sull’ex fidanzato rapper. La cantante è stata ospite del finale di stagione de La Confessione di Peter Gomez, e non si è risparmiata nel raccontare ciò che prova, ancora oggi per Marracash. “Abbiamo molte cose in comune”, racconta Elodie, e sarebbe stato proprio lui a convincerla che fosse un bene raccontare le sue origini, senza nasconderle: "È rimasto molto affascinato da me come essere umano perché ero diversa da quello che facevo vedere in tv - ha spiegato la cantante - Mi diceva: 'La tua storia in realtà è un punto di forza'. Io, però, avevo ancora molta paura della critica, cosa che oggi ho sempre meno".

Tra i due le cose non sembrano essere arrivate al capolinea, anche se la loro non è una relazione tradizionalmente intesa, così come spiega lo stesso Marra al Corriere della Sera: “Esiste ancora – ha detto parlando di Elodie – ma non è una relazione come la si intende là fuori”. Tra i due il colpo di fulmine era scoccato nell’estate 2019, sul set di Margarita e la relazione è andata avanti fino all’estate 2021, quando hanno deciso di prendere strade separate, ma continuando a lavorare insieme. Oltre alla passione per la musica, i due condividono ancora anche qualcos’altro.