Aurora Ramazzotti risponde alle critiche rappando

Aurora Ramazzotti di autoironia ne ha da vendere, così ha risposto all’ennesima critica degli haters divertendosi a cantare una canzone rap. La cosa che le dicono più spesso è che il suo successo è dovuto solo al suo cognome: “Se non ti chiamassi Ramazzotti di cognome non ti cag**rebbe nessuno”, le hanno detto per l’ennesima volta e la sua risposta è esemplare. Una canzone rap che spiega perché questa critica non ha senso, oppure per dirlo con parole sue: "C'è qualcosa di fondamentalmente sbagliato con questa frase, ossia se io non mi chiamassi Ramazzotti chissà chi ca** sarei, se mio nonno aveva le palle era un flipper, un pò quel concetto",

Secondo l’influencer questo odio verso i “figli d’arte” è un problema culturale del nostro paese: “Io scommetto che non rompono solo a me, ma rompono anche a figli di avvocati, medici e quant'altro che hanno deciso di percorrere lo stesso percorso dei propri genitori, nonni, zii, perché da fastidio tra virgolette che tu possa togliere il lavoro a qualcun altro!”

Ascoltiamo il capolavoro rap di Aurora Ramazzotti!