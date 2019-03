Bimbo cieco suona "Bohemian Rhapsody" al piano e commuove il mondo

Un vero e proprio prodigio, ha solo 6 anni e suona il pianoforte benissimo. Il suo nome è Avett Ray Maness e alla nascita è stato colpito dalla retinopatia del prematuro, una malattia che lo ha portato ad essere cieco. Ma nonostante questo, Avett a 11 mesi a iniziato a studiare pianoforte e ora sa suonare la mitica "Bohemian Rhapsody" dei Queen in maniera divina. Il video della sua esibizione ha fatto presto il giro del mondo e ha commosso tutti.

Da quando ha iniziato Avett non ha mai smesso di suonare il pianoforte: all'inizio aveva imparato a orecchio la canzoncina Twinkle Twinkle Little Star. Ora, il bimbo è un vero e proprio portento per la sua età e sono in molti ad averlo chiamato per fare dei concerti.