Una videocamera di sorveglianza ha ripreso un'inquietante figura che cammina

Chi è quel piccolo esserino che si vede in questo video? Non è umano... è evidente. È basso con il cranio allungato e le gambe deformi. Saltella in un cortile e muove in maniera bizzarra le braccia. Poi a un tratto scompare. Il filmato è stato pubblicato da Vivian Gomez su Facebook, e in breve tempo ha fatto il giro della rete, scatenando una certa inquietudine. Dalla figura sembra proprio che si tratti di Dobby, l'elfo domestico di Harry Potter.

Sarà uno scherzo? O è un alieno? Le telecamera di sorveglianza dell'edificio ha filmato questa scena molto strana e nessuno fino a questo momento ha dato una spiegazione razionale. Dal video si sente anche il rumore dei passi di Dobby... e il mistero si infittisce ancora di più!

Guarda il video per vedere con i tuoi occhi questa strane e inquietante figura.