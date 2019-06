Londra, bancomat in tilt sputa banconote ai passanti: il video è virale

Un bancomat impazzito che sputa banconote a getto continuo: chi non ha mai sognato di imbattersi in una situazione di questo tipo?

L'incredibile episodio è accaduto davvero nella stazione della metropolitana di Bond Street, a Londra, dove i passanti si sono trovati di fronte ad un ATM Bitcoin (della Bitcoin Technologis) difettoso che non smetteva più di emettere banconote da 20 sterline (ovvero circa 22 euro).

I media locali riportano che, a quanto pare, a far andare l'apparecchio in tilt sarebbe stato un sostanzioso prelievo effettuato da un uomo (che compare anche nel filmato). La società che gestisce gli apparecchi ha fatto sapere che "il bancomat dovrebbe essere ridisegnato per gestire meglio i piccoli tagli utilizzati nel Regno Unito”.

La scena è stata ripresa e condivisa sui social dai passanti stupiti dall'insolito avvenimento. Il video è ovviamente diventato virale in pochissimo tempo. Nel filmato si vede una borsa posizionata sotto il bancomat per raccogliere le banconote erroneamente emesse, un uomo che tenta di raccoglierle avvicinandole con i piedi e un altro che tiene lontani i curiosi.