Corre a 103 anni e batte il record ai National Senior Games

"Praticare sport fa bene alla salute": quante volte si sente dire? A dimostrare che si tratta di un'affermazione più che vera è Julia Hawkins, la donna che ha appena battuto il record come "donna più anziana ad aver mai gareggiato su un circuito".

Julia Hawkins, che per la sua prorompente energia è stata soprannominata “Hurricane”, ha 103 anni e ha recentemente gareggiato nella corsa dei 50 metri in un tempo di 21.06 in occasione degli ultimi National Senior Games in corso tra il 14 e il 25 giugno ad Albuquerque in New Mexico.

Ovviamente l'energica bisnonna di Baton Rouge (Louisiana) ha gareggiato nella categoria “Donne oltre i 100 cent’anni”. Ma ha fatto una eccellente figura e sta diventando una vera celebrità, oltre a rappresentare un vero e proprio modello da seguire!