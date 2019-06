Bimba tenta di recuperare la palla in acqua ma il cane la ferma: il video virale

In queste ore c’è un video che sta facendo il giro del web: dura solo 16 secondi ma è riuscito a catturare l’attenzione di oltre 5 milioni di persone che lo hanno visualizzato, senza contare che su Twitter è stato condiviso oltre 11mila volte.

Il motivo di questo successo è l’incredibile comportamento del cane che ne è il protagonista: nella clip si vede una bambina piccola che sembra volersi buttare in acqua per poter recuperare la sua palla. Il cane sembra percepire il pericolo corso dalla bimba e così la afferra con i denti per il vestitino e la trascina indietro per salvarla. Subito dopo, il cucciolo si butta in acqua per recuperare la palla e riportarla alla padroncina.

Il popolo del web si è stupito di fronte alla premura di questo cane; tuttavia, tra i commenti c’è anche chi ha sottolineato che probabilmente l’animale è stato addestrato proprio per intervenire in situazioni come queste.