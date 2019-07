Comprano una villa da sogno per vivere per sempre insieme: la decisione di 7 amiche

A Guangzhou, città del sud della Cina meglio nota come Canton, sette amiche hanno acquistato una casa in rovina in periferia, a circa 70 km dalla città, in mezzo alle risaie, l’hanno ristrutturata trasformandola in una villa da sogno per poi andarci ad abitare tutte insieme.

Le sette donne hanno poi raccontato la loro storia attraverso un video pubblicato su YouTube: “Ci siamo ritrovate insieme nel 2008. All’inizio era solo uno scherzo – spiegano nella clip – ma poi abbiamo deciso di rimanere insieme anche quando avremmo avuto 60 anni per vivere la nostra vita da pensionate insieme. Così siamo tornate a Guangzhou e abbiamo iniziato a cercare una casa in periferia, l’abbiamo trovata in un villaggio a un’ora dalla città”.

“Ci conosciamo da oltre vent’anni – spiegano ancora – scherziamo da sempre sul fatto di vivere insieme. Siamo state colleghe e spesso ci siamo sentite più che sorelle. Siamo arrivate qui nel gennaio del 2018: il fumo dai caminetti, le risaie di fronte a noi, e poi c’è la nostra casa di vetro, ricavata da una vecchia casa in mattoni rossi”.

Per realizzare il loro sogno, le sette amiche hanno speso circa mezzo milione di euro e hanno realizzato un meraviglioso edificio in vetro e muratura, perché volevano una dimora che raccogliesse la luce attraverso le pareti di vetro. La camera da letto e la sala da pranzo, ad esempio, sono due cubi di vetro posti al piano superiore dell’edificio. Nel giardino esterno, invece, è stata costruita una palafitta di bambù che funge da sala da tè ed è il luogo dove le amiche trascorrono i pomeriggi insieme, in mezzo al verde. Al piano terra della villa, invece, c’è un grande salone e un’enorme cucina, dove le donne possono ospitare amici e parenti.

“Spesso – dicono le amiche nel video – scherziamo sul fatto che ciascuna di noi dovrebbe imparare a fare qualcosa di specifico, così non ci ritroveremo a litigare dopo 10 anni. Ad esempio, qualcuna potrebbe cucinare, qualcun’altra dedicarsi alla medicina cinese, qualcun’altra suonare uno strumento musicale e qualcun’altra a coltivare verdure. Siamo indipendenti ma comunichiamo l’una con l’altra. Tra di noi la differenza di età massima è di 10 anni – hanno concluso - Tra 10 o 15 anni i nostri figli saranno grandi, per questo speriamo che tra 10 anni saremo ancora tutte insieme”.