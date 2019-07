TheBottleCapChallenge: ecco la nuova spettacolare sfida che spopola in rete

Negli ultimi giorni le timeline dei social network sono letteralmente invase da calci rotanti e tappi di bottiglie che volano. Ma cosa sta accadendo?

Si tratta della #TheBottleCapChallenge, l'ultima sensazionale sfida che sta spopolando sui profili social, in particolare quelli di esperti di arti marziali, fighter e celebrità. Il contest consiste nello svitare tappi di bottiglie a colpi di calci rotanti...

Un'impresa decisamente ardua, ma con effetti innegabilmente spettacolari! Questa Challenge è nata come sfida tra gli atleti della UFC: pare infatti che il primo a cimentarsi nella sfida sia stato Errolson Hugh che, pubblicato il video, ha sfidato il campione di peso piuma UFC Max Holloway.

Ma ben presto la sfida è uscita dal settore specifico in cui è nata e ora sta contagiando tutto il mondo del web, compresi bambini e ragazzi di tutto il mondo, diventando in poco tempo letteralmente virale.

E sembra proprio che anche le star (non solo quelle delle arti marziali) non riescano proprio ad esimersi dal cimentarsi nella sfida: oltre (ovviamente) al lottatore UFC Conor McGregor, ci hanno provato, per fare qualche nome, la cantante Ellie Goulding, il calciatore Ibrahimovic e la star d'azione Jason Statham.

L'influencer Diplo, dopo esserci cimentato nell'impresa, ha persino pensato di osare con le nomination, e ha scomodato nomi del calibro di Meghan Markle, il Principe William e Barack Obama. Accetteranno?