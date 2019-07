Autista picchia un ragazzo di colore per farlo scendere dal bus

L'episodio increscioso è avvenuto lo scorso 8 luglio intorno alle 22:00 a Piedimonte San Germano (Frosinone). Il bus della corsa Ferentino-Stabilimento Fca era giunto ormai vuoto al capolinea, presso il cancello 4, quando un giovane di colore si è avvicinato alla porta anteriore tentando di salire a bordo.

Il video, ripreso da una terza persona, era stato prima condiviso su una chat privata e poi è finito in rete diventando virale. Nelle scene immortalate si vede l'autista Cotral mentre aggredisce il giovane con pugni al volto e calci. Il giovane sembra gridare "non ho fatto niente", mentre l'autista urla "devi scendere!".

Dopo l'aggressione, il ragazzo è rimasto a terra ed è stata chiamata un'ambulanza per medicargli le ferite. Secondo le prime ricostruzioni il giovane tentava di salire sull'autobus, al momento fuori servizio, ma che avrebbe raggiunto il cancello 1 per riprendere la corsa.

La Procura di Cassino ha aperto un procedimento, coordinato dal procuratore capo di Cassino Luciano D'Emmanuele. Al momento si ipotizza il reato di lesioni.

Intanto anche l'azienda Cotral ha avviato un'indagine interna e avviato l'iter disciplinare. In una nota diffusa da Cotral si legge: "Il comportamento dell'autista che ha malmenato un passeggero nel tentativo di farlo scendere dal bus è inaccettabile e l'azienda ha già attivato l'iter disciplinare previsto in queste circostanze. Cotral respinge con forza ogni forma di violenza, anche perché da una prima ricostruzione dei fatti e dalle immagini del video apparso in rete si evince chiaramente che l'autista non si trovasse in alcuna situazione di pericolo".