Messi gioca a calcio con un gruppo di bambini spiaggia: il video virale

"Un signore sta giocando a pallone sulla spiaggia con mio figlio". Queste sono state le parole di una mamma in vacanza in un resort ad Antigua, che non sapeva ancora che "quel signore" era Lionel Messi, attaccante del Barcellona. "Mamma, è Messi", le dice il ragazzo. Mackenzie O’Neill ha solo 11 anni, e per lui una semplice vacanza con la famiglia si è trasformata in un evento che ricorderà per tutta la vita.

Un gruppo di ragazzini stava giocando a calcio sulla spiaggia, quando a un certo punto si è avvicinato Messi e ha iniziato a colpire il pallone. La scena, ripresa con il cellulare, ha già fatto il giro della rete. Insieme al piccolo Mackenzie, c'era anche il figlio del calciatore, Thiago.

La mamma Anna è rimasta molto contenta del gesto del campione e onorata. "Non sapevo chi fosse – ha dichiarato la donna – così ho controllato su Google e ho capito”.

Guarda anche tu il video della partita di calcio tra Messi e i bambini.