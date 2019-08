Non riesce mai a sentire la sveglia, poi scopre che era il gatto a spegnerla

Da San Paolo, in Brasile, arriva una storia che vi farà sorridere: una donna non riusciva mai a svegliarsi la mattina e ad arrivare in tempo a lavoro. Ogni sera metteva la sveglia sul suo cellulare ma poi al mattino non riusciva a sentirla e di conseguenza si alzava sempre in ritardo ed era costretta poi a precipitarsi in ufficio.

Alla fine, la donna ha iniziato a sospettare che nella strana faccenda fosse coinvolto in qualche modo il suo gatto. Così ha fatto una prova: ha rimesso la sveglia e l’ha lasciata suonare per vedere la reazione del felino. Quello che ha scoperto ha dell'incredibile: era proprio il suo gatto a spegnere la sveglia.

Nel video girato dalla donna e subito diventato virale, si vede chiaramente che, non appena la sveglia inizia a suonare, il felino salta sul comodino e con la zampa tocca ripetutamente lo schermo del dispositivo fino a riuscire a disattivare l'allarme. “Io e il mio compagno ormai arrivavamo sempre in ritardo a lavoro perché la sveglia del telefono non ci svegliava più – ha raccontato la donna – finalmente abbiamo scoperto il colpevole”.