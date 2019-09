Il video commovente della mamma che tira fuori i cuccioli dalle macerie

L'istinto materno non si discute, anche un animale ce l'ha. E questo è proprio il caso della storia che vi stiamo per raccontare. In India le incessanti piogge di questi ultimi giorni, hanno fatto crollare un edificio creando un notevole disagio non solo per la popolazione, ma anche per i cani che si aggiravano per le strade. Ed ecco la storia commovente: una mamma ha salvato i suoi cuccioli che erano rimasti incastrati sotto l'edificio. Ha guaito così tanto, che un volontario se ne è accorto e ha subito che c'era qualcosa che non andava.

Il cane gli ha indicato il punto esatto di dove si trovavo i suoi piccoli sotto le macerie. Proviamo a immaginare il dolore e l'apprensione di questo povero cagnolino. Il volontario ha iniziato a scavare, insieme a lui la mamma ha dato il suo contributo, e lo ha aiutato in maniera disperata a tirare fuori i cuccioli, sani e salvi. Ha cercato di togliere i massi con i denti e con le zampe. Poi, stanca ma felice, si è stesa per terra e li ha allattati.

Se siete deboli di cuore non guardate questo video dolcissimo.