Venezia: gondoliere colpito a testate e pugni per un selfie

I selfie sono diventati l'ossessione di molte persone. Quello che è successo a Venezia, però, è un po' esagerato. Una famiglia in visita nella città più suggestiva al mondo, voleva farsi un selfie su una gondola parcheggiata sulla laguna, ma il gondoliere non glielo ha permesso. La reazione del padre è stata inaspettata. L'uomo ha, infatti, iniziato a inveire contro il gondoliere e ha iniziato a colpirlo. Testate e pugni senza senso alcuno.

Il video, pubblicato sui social, sta facendo il giro della rete e sta indignando tutti. È mai possibile che per un selfie mancato bisogna ricorrere alle mani? Il gondoliere poteva certo permettere alla famiglia di farsi una foto ricordo, ma è pur vero che niente giustifica la violenza. Soprattutto quando è immotivata, come in questo caso.

Guarda il video anche tu.