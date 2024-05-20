Addio a Franchino, icona delle discoteche: morto il dj 71enne

20 Maggio 2024

Lutto nel mondo della musica e delle discoteche: è scomparso Francesco Principato, noto al grande pubblico come “Franchino”, storico dj e vocalist di fama internazionale. Aveva 71 anni. La notizia del suo decesso è stata annunciata dai familiari e amici tramite un post sui social in cui si legge: “Con immensa tristezza e profondo dolore la famiglia e gli amici più stretti comunicano la scomparsa di Franchino, che si è spento oggi, dopo alcune settimane di ricovero in ospedale. Sei stato una persona speciale per tutti quelli che hanno avuto la fortuna di conoscerti e hai illuminato le nostre vite con il tuo sorriso, la tua forza e il tuo coraggio”.

Franchino era originario della Sicilia, ma la sua carriera decollò in Toscana, dove si trasferì all’età di 18 anni. Dopo un breve periodo come parrucchiere, decise di seguire la sua passione per la musica, intraprendendo una carriera da vocalist. Negli anni Ottanta, iniziò a esibirsi nelle discoteche e alle feste notturne, dalla Riviera Romagnola fino a Ibiza. La chiave del suo successo risiedeva nella sua intuizione di sovrapporre la propria voce ai beat delle selezioni house e techno, creando un’energia unica che conquistò il pubblico.

Divenne rapidamente un’icona della scena musicale, collaborando con noti dj come Ricky Le Roy. Insieme, segnarono un’epoca nella musica dance italiana, contribuendo a definire il genere con i loro inconfondibili sound e performance. Tra i brani più amati di Franchino spiccano La grande botta e Bambolina, che ancora oggi sono ricordati con affetto dagli appassionati. Il suo contributo alla musica non si limitava solo alle performance. Franchino era conosciuto per la sua capacità di creare un legame speciale con il pubblico, trasmettendo emozioni e creando ricordi indimenticabili nelle notti trascorse in discoteca. La sua energia sul palco e la sua voce inconfondibile hanno lasciato un’impronta indelebile nel cuore di molti.