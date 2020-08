Dona un albero per il Campus più innovativo e più verde d’Europa!

L’appuntamento con “105 Start Up!” tornerà a settembre ma Annie e Alessandro in questi giorni hanno scoperto un progetto ambizioso che proprio in questo periodo sta cercando di raggiungere un importante obiettivo.

Si tratta dell’iniziativa “Dona un Albero di H-Farm” lanciata dalla Fondazione H for Human che vuole dar vita al Campus più innovativo e più verde d’Europa alle porte di Venezia e accessibile a tutti.

Sono stati già piantati oltre 2000 alberi, che saranno 3500 all’inizio di settembre… e chissà quanti altri con il sostegno di tutti! Le piante permetteranno di ripristinare la biodiversità originaria della zona, ma soprattutto, di assorbire le emissioni di CO2, ridurre l’inquinamento e migliorare la qualità dell’aria. In un solo anno un Olmo è in grado di assorbire fino a 140 kg di CO2, un Acero fino a 190!

Tutti possiamo contribuire, donando un albero.

Per farlo basta andare sul sito www.h-farm.com/it/dona-un-albero e seguire le semplici istruzioni...

E come si legge sul sito: “Con la tua donazione potrai dare il tuo contributo concreto nella creazione di un ambiente più sano e accessibile a tutti. Ispirare in questo modo le migliaia di persone che studieranno e lavoreranno nel Campus - pronto ad accogliere oltre 3000 persone tra studenti e lavoratori e aperto a famiglie, ragazzi e sportivi per passeggiate, pic-nic e attività sportive”.