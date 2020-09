Hai perso "105 Start-up!"? Riascolta la storia di Carlotta Poggiaroni e Valentina Fedele founder di LoveMaremma.com

Il nuovo appuntamento con “105 Start Up!” ci ha portato in Toscana con Carlotta Poggiaroni CEO e founder, insieme a Valentina Fedele, di LoveMaremma.

La loro è una startup tecnologicamente innovativa, che attraverso strategie di destinazione, marketing territoriale ed organizzazione di eventi, si pone come fine quello di valorizzare e promuovere viaggi nelle bellissime terre della Maremma Toscana.

Il progetto è nato dalla loro passione per questo territorio che Carlotta e Valentina hanno riscoperto viaggiando molto e vivendo per molti anni all’estero. Da qui l’idea di realizzare un’offerta turistica coordinata che mancava per la Maremma.

LoveMaremma.com è una piattaforma - market place - che permette alle aziende di vendere i loro servizi e ai turisti di creare un viaggio personalizzato unico e autentico. Tutta l’offerta che si trova sul portale viene selezionata da Carlotta e Valentina secondo i criteri di qualità, autenticità, ospitalità.

Carlotta spiega: "Promuoviamo la Maremma nel mondo ma allo stesso tempo ci occupiamo di progetti importanti a livello locale creando sinergie e collaborazioni al fine di promuovere le tantissime realtà della Maremma, come l'enogastronomia, la rete di parchi e musei, lo sport, il turismo slow e sostenibile anche in un'ottica di destagionalizzazione”.

Lovemaremma.com offre informazioni chiare e tradotte in lingua inglese, geo-localizzazione, sistema di recensioni, chat online con un esperto locale, prenotazione di attività, di strutture ricettive, di ristoranti e di tanti servizi aggiuntivi (baby-sitter, transfer, chef a domicilio, etc).

Ma i progetti di Carlotta non si sono fermati qui... Si potrebbe dire che "una start up tira l’altra"! Le due socie hanno infatti lanciato da pochissimo “TravelMoustache”.

“E’ un progetto nato pochi mesi fa, esattamente durante il lockdown, perchè i momenti di crisi sono anche momenti di grandi opportunità, sempre dal nostro team di LoveMaremma con il supporto di un imprenditore e mentore che ci sta aiutando lungo tutto il percorso” - spiega Carlotta - “TravelMoustache è un tour operator specializzato nella creazione di viaggi di piccoli gruppi in Italia, dedicati ad un travel influencer-blogger ed i suoi follower. Il protagonista del viaggio è di fatto l’influencer-blogger che è un vero esperto della destinazione proposta ed i follower che vogliono viaggiare con i propri beniamini possono finalmente farlo. Noi pensiamo a tutta la parte amministrativa, logistica e l’influencer-blogger può così preoccuparsi solo di promuovere il viaggio sui propri canali, creare contenuti e godersi il viaggio con i propri follower. Il progetto è in fase di validazione di mercato, abbiamo lanciato i primi tour di 3 giorni e stiamo per organizzare dei nuovi pacchetti di 2 giorni nelle città italiane con sessioni di street photography, degustazioni e altre attività”

Non ci resta che fare i complimenti a Carlotta e Valentina e invitarvi ad inseguire i vostri sogni e passioni facendovi ispirare anche dal loro spirito imprenditoriale e dalle storie che ogni settimana vi raccontiamo. E se proprio in voi non c’è lo spirito di uno startupper… fatevi ispirare dalle proposte di LoveMaremma.com e scoprite questo meraviglioso territorio!

