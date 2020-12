Hai perso "105 Start-up!"? Riascolta la storia di Marco Cecchini presidente di AIFR - L’associazione Italiana di Fundraising.

AIFR - L’Associazione Italiana di Fundraising è un’organizzazione senza fini di lucro, volta allo sviluppo della filantropia, della cultura della raccolta fondi e dell’interscambio formativo ed informativo in Europa.

Nata nel 2015, l’associazione si propone di organizzare e promuovere il movimento globale #GivingTuesday in Italia, ovvero la giornata mondiale del dono, istituita nel 2012 a New York dalla ONG 92nd Street Y in risposta alle giornate di shopping frenetico di Black Friday e Cyber Monday.

“E così inizia questa giornata, che poi è diventata un movimento che ad oggi abbraccia più di 150 nazioni nel mondo”, commenta Marco.

Tutto nasce intorno all’idea di avere una piattaforma, appunto givingtuesday.it, in cui le organizzazioni, le persone, le scuole e le aziende possano proporre un proprio progetto per farlo conoscere alla comunità. Per celebrare il movimento filantropico GivingTuesday in Italia e per far si che chiunque possa trovare un motivo concreto per donare agli altri, AIFR ha istituito ungiornoperdonare.it, la propria piattaforma gratuita di crowdfunding solidale.

“L’anno scorso” – ci racconta Marco – “su questa piattaforma, ungiornoperdonare.it, nelle giornate attorno al GivingTuesday, sono transitate più di 150mila persone…è sicuramente un’ottima vetrina per far conoscere la propria missione, il proprio progetto”.

“Inoltre” – precisa Marco – “la partecipazione al portale e il crowdfunding, sono completamente gratuiti, difatti, l’organizzazione che carica un progetto, riceve il ricavato direttamente sul proprio account PayPal senza fee e nessun costo sulla transazione.

Se vi è piaciuto il racconto di Marco e desiderate donare o semplicemente far conoscere il vostro progetto solidale, visitate il sito ungiornoperdonare.it