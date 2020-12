Hai perso "105 Start-up!"? Riascolta la storia di Alessandro Puppo, CEO & Co-Founder di Green Games

Il 14 dicembre si è tenuto, StartupItalia Open Summit “It’s All About Digital”, l'evento di riferimento per le startup e il digital in Italia… Quest’anno ha partecipato anche RADIO 105 che oltre ad aver proposto una puntata 100% digital di “105 Start Up!” con Annie Mazzola e Alessandro Sansone, ha assegnato uno dei premi di #SIOS20.

Il Radio 105 Special Award è stato assegnato all’innovativa piattaforma Green Games fondata dai – giovanissimi - Davide Cifarelli e Alessandro Puppo, con l’obbiettivo di fornire agli utenti un modo educativo e divertente per aumentare la consapevolezza riguardo ai problemi ambientali.

Ma come funziona la piattaforma?

Alessandro ci racconta che Green Games crea applicazioni videoludiche, con lo scopo di educare alla tutela dell’ambiente tramite il supporto delle aziende e, allo stesso tempo, creare valore per i propri clienti, collegando direttamente il loro tempo di gioco a un impatto positivo sulla comunità e il nostro pianeta, in maniera gratuita e divertente. Infatti, giocando ai videogiochi, grazie alle pubblicità e agli acquisti in app, è possibile contribuire alla lotta per i cambiamenti climatici, ad esempio tramite la piantumazione di alberi o alla rimozione della plastica dagli oceani.

In seguito, spiega Alessandro, “doniamo parte dei nostri ricavi direttamente alle ONG con cui abbiamo delle partnership”…un’impatto sia dal punto di vista educativo che dal punto di vista ecologico.

Se vi è piaciuta quest’innovativa startup, visitate il sito greengames.app: troverete tanti giochi a disposizione per il download gratuito su App Store, Google Play e Web, come Save The Ocean, Help Escape e Jump Tree per contribuire alla salvaguardia dell’ambiente e Everything Will Be Fine pensato per tenervi compagnia in questo delicato periodo storico che stiamo vivendo a causa del Covid-19, e per offrire agli utenti un modo semplice per fare donazioni a diverse organizzazioni, ospedali e altre entità in tutto il mondo.