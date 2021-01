Hai perso "105 Start-up!"? Riascolta la storia di Fabio Todeschini, Founder di Blubrake

Blubrake è una startup che avevano conosciuto durante #SIOS2020 e ci aveva molto colpiti. Nata nel 2015 all’interno della Fabbrica di Imprese e-Novia ha sviluppato il primo sistema di controllo elettronico in grado di aumentare la sicurezza del ciclista durante la frenata.

Fabio Todeschini, ideatore del sistema, ci ha spiegato come funziona. Grazie all’intelligenza artificiale e attraverso l’uso di sensori intelligenti e algoritmi predittivi Blubrake ha creato l’ABS per bici elettriche che può essere integrato all’interno del telaio ed è in grado di aumentare la sicurezza su ogni tipologia di e-bike, dalle bici da città alle mountain bike, e il BB6S, il «Sesto Senso» che suggerisce al ciclista come migliorare le performance di guida in fase di frenata.

Quella di Fabio è una startup che sta riscotendo tantissimo successo, in Italia e all'estero, tanto da aver già raccolto 10 milioni di euro! Ora l'obiettivo è continuare il percorso di crescita di Blubrake con la seconda generazione di ABS, più miniaturizzato e integrabile nel telaio, e nuove partnership industriali.

Una grande intuizione quella di Blubrake. L'Abs è una grande innovazione destinata a cambiare il mondo delle e-bike, un segmento in forte sviluppo che ha subito un'ulteriore accelerazione in seguito alla ridefinizione delle abitudini di trasporto e spostamento post-Covid19.

Complimenti a Fabio e a tutto il suo staff!