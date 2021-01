Hai perso "105 Start-up!"? Riascolta la storia di Daniele Calvo Pollino, CEO e co-founder di Mapo Tapo

L'ospite della puntata di oggi ci ha fatto venire una voglia di viaggiare incredibile. Si tratta di Daniele Calvo Pollino, CEO e co-founder di Mapo Tapo, una start up che avevamo avuto modo di conoscere durante #SIOS2020.

L'idea di Daniele e Alessia (l'altra co-founder di Mapo Tapo) è stata quella di organizzare viaggi di gruppo per appassionati di sport estremi come loro.

In particolar modo si sono concentrati sull'arrampicata sportiva, una attività che sta diventando sempre più popolare. Alcune delle aree più famose per praticarla risentono però dei flussi turistici troppo elevati.

Da qui l'idea di cercare zone poche battute dal turismo che hanno un grande potenziale per praticare questo sport a stretto contatto con la natura. Migliaia di zone bellissime sparse in tutto il mondo che non hanno quasi nessuna visibilità e per le quali una promozione turistica responsabile potrebbe fare la differenza per le comunità locali.

Mapo Tapo pensa a tutto: appoggiandosi a professionisti locali offre pacchetti che includono cibo, accommodation, arrampicata.

"Mettiamo in contatto i climber con guide locali, alloggi, compagnie di assicurazione, fornitori di attrezzature, assicurando prenotazioni e transazioni sicure..." si legge sul sito www.mapotapo.com

Sul sito è possibile fare ricerca per date e per mete. Per ciascun viaggio vengono indicate anche bellezza del posto, tipo di paesaggio di cui si potrà godere, vie e il grado di difficoltà. Non bisogna essere necessariamente climber professionisti. Ci sono mete adatti anche a chi è ai primi passi.

La community di Mapo Tapo conta già più di 7000 persone. Durante il suo percorso di crescita il team ha ricevuto supporto da B4i - Bocconi for Innovation, la piattaforma di pre-accelerazione, accelerazione e sviluppo interno alle aziende, dell'Università Bocconi di Milano e dalla community di INSEAD Business School.

Anche durante il lockdown, Daniele e Alessia non si sono fermati. Hanno lanciato una campagna di crowdfunding per "The Climbing Travel Guide", un libro fotografico per "viaggiare con la mente" e supportare più di 50 comunità locali e un turismo sostenibile in Italia e nel mondo. In sole 19 ore la campagna su Indiegogo ha superato la soglia dei 10K euro.

Complimenti Mapo Tapo!